Lieber Leser,

Anleger, die an den langfristigen Erfolg von Unternehmen der Robotik- und Automationsbranche glauben und entsprechend an der Wertentwicklung der jeweiligen Aktien partizipieren wollen, könnten sich einmal den ETFS ROBO Global Robotics and Automation GO UCITS ETF genauer anschauen. Bei diesem börsengehandelten Indexfonds partizipiert der Anleger an der Performance des zugrundeliegenden Referenzindex ROBO-STOX Global Robotics and Automation. Dieser Index enthält börsennotierte ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...