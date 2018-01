Halle (ots) - In Deutschland hängen viele Arbeitsplätze an der Technik des vorigen Jahrhunderts, doch ein Festhalten an überkommenen Antriebsformen wird sie nicht erhalten, sondern ihren Verlust noch beschleunigen. Die deutschen Hersteller tun gut daran, die immer strengeren Verbrauchs- und Abgasregeln in Fernost als Chance zur zeitgemäßen Aufwertung der eigenen Technik zu sehen.



