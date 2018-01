NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Dienstag im Verlauf des Handels die Verluste ausgeweitet. Richtungweisende zehnjährige Papiere fielen auf den niedrigsten Stand seit Mittwoch vergangener Woche. Marktbeobachter sprachen von einem eher impulsarmen Handel. Am amerikanischen Rentenmarkt gebe es eine trübe Stimmung, nachdem zuvor bereits die Rentenmärkte in Europa überwiegend mit Verlusten das Jahr eröffnet hätten.

Zweijährige Anleihen verloren 2/32 Punkte auf 99 29/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,92 Prozent. Fünfjährige Anleihen fielen um 6/32 Punkte auf 99 13/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,25 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere verloren 15/32 Punkte auf 98 5/32 Punkte und rentierten mit 2,46 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gaben um 1 10/32 Punkte auf 98 27/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,81 Prozent./jkr/bek/he

