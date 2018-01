Lieber Leser,

Anleger, die an einem kostengünstigen Investment in den MDAX interessiert sind, könnten sich einmal den iShares MDAX UCITS ETF (DE) etwas genauer anschauen. Hierbei handelt es sich um einen börsengehandelten Indexfonds (ETF), der das Ziel hat, die Wertentwicklung des MDAX möglichst exakt nachzubilden. Im MDAX sind die nach Börsenkapitalisierung und Orderbuchumsatz auf den DAX folgenden 50 größten Unternehmen enthalten, die an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet sind. ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...