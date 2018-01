Lieber Leser,

Anleger, die nicht weit in die Ferne schweifen wollen und zu kostengünstigen Konditionen an der Wertenwicklung deutscher Blue Chips partizipieren wollen, denen sei ein Investment in den db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) 1C ans Herz gelegt. Der börsengehandelte Fonds hat das Ziel, die Wertentwicklung des deutschen Leitindex DAX nachzubilden und bedient sich hierzu einer physischen Replikationsmethodik. Will heißen, im Fonds sind alle 30 Unternehmen entsprechender Gewichtung ... (Alexander Hirschler)

