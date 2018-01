Der Dax beendete seinen Handel am Dienstag bei 12.871 und somit 46 Punkte unter dem Schlusskurs 12.871 vom Freitag. Das Tief lag bei 12.745, das Hoch wurde bei 12.924 eingebucht. Charts zum vergrößern bitte klicken Tagesmarken: Viel tat sich am ersten Handelstag im neuen Jahr nicht. Dax unterbot hier im Tageschart das Tief 12.810 vom 1. Dezember und zog sich dann wieder in den Unterstützungsraum zurück. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...