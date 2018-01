Lieber Leser,

Anleger, die kostengünstig in die dividendenstarke DAX-Titel investieren wollen, könnten über ein Investment in den iShares DivDAX UCITS ETF (DE) nachdenken. Es handelt sich hierbei um einen börsengehandelten und damit preisgünstigen Indexfonds, der das Ziel hat, die Wertentwicklung des zugrundeliegenden DivDAX Index (Preisindex) bestmöglich nachzubilden. Hierzu bedient sich der Fonds einer vollständigen physischen Replikation und investiert zu gleichen Anteilen in exakt ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...