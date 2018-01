Laut UN-Botschafterin Nikki Haley könnte Nordkorea einen neuen Raketentest vorbereiten. Anlass für die USA, eine Warnung in Richtung des Regimes auszusprechen. Zuvor nahm Kim Jong Un ein Gesprächsangebot Südkoreas an.

Die USA drohen Nordkorea im Falle eines weiteren Raketentests mit Konsequenzen. "Wir hören Berichte, dass Nordkorea sich womöglich auf einen weiteren Raketentest vorbereitet", sagte UN-Botschafterin Nikki Haley am Dienstag in New York. "Ich hoffe, dass das nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...