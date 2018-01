FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu nordkoreanischem Gesprächsangebot:

"Pjöngjang erweckt den Eindruck, als könne es mit dem Süden aus einer Position der (nuklearen) Stärke heraus sprechen (...). Einmal will Kim Jong-un einen Keil in das Bündnis zwischen Südkorea und den Vereinigten Staaten treiben, was nicht sehr schwer sein sollte, denn beliebt ist Amerika in Korea nicht. Zum Zweiten ist der Annäherungsversuch an Südkorea nur die logische Fortsetzung der atomaren Aufrüstungspolitik mit anderen Mitteln. Letztere dient als Lebensversicherung Kims. Sollte der Süden ihm unter die Arme greifen, hätte der Diktator das erreicht, von dem seine Vorfahren träumten: Militärisch unangreifbar, wirtschaftlich alimentiert, stabil an der Macht. Seoul sollte unbedingt mit dem Norden sprechen. Aber es sollte jene Naivität, die die frühere "Sonnenscheinpolitik" zuweilen prägte, tunlichst vermeiden."/zz/DP/jha

