BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" vor Sondierungen von SPD und Union:

"Die Umfragen der CSU sind seit der Nachfolgeregelung spürbar nach oben gegangen, die der AfD im Freistaat zurück. Die neue Klarheit setzt Kräfte frei, und die bekommt die CDU nun zu spüren. Gegen den Kurs der Programm-Camouflage, gerne auch rot-grün schillernd, orientiert sich die bayerische Schwester am altbürgerlichen Markenkern, der insbesondere das Thema innere Sicherheit und kulturelle Identität in den Vordergrund rücken will. Die SPD mag sich schnell mit der Merkel-CDU einigen, mit der CSU wird es schwierig. Jeder Kompromiss, der den Wahlerfolg Söders in Bayern im Herbst gefährden könnte, hat kaum eine Chance. Waren bislang Christian Lindner und Jürgen Trittin der Deutschen unliebste Koalitionspunks, könnte diese Rolle nun an Dobrindt und Söder fallen. Und die scheinen sich darauf zu freuen. Sie zucken nicht mit der Wimper. Null."/zz/DP/jha

AXC0006 2018-01-03/05:35