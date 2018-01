STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Unruhen im Iran:

"Anders als beim letzten Aufbegehren 2009 durch die grüne Bewegung beteiligt sich diesmal die Landbevölkerung auffallend stark an den Protesten. In mehr als der Hälfte des Iran herrscht Wassernotstand, immer mehr Familien müssen ihre Felder aufgeben. Zwar hat Ruhanis Regierung die Wasserkrise zur innenpolitischen Priorität erhoben, doch eine Trendumkehr ist kostspielig und mühsam. Genauso wie bei den Bürgerrechten und der Bevormundung durch die Moralwächter des Islam. "Ihr benutzt die Religion, und ihr habt das Volk ruiniert", skandierten die Demonstranten, eine Kritik, die sich gleichermaßen an die klerikalen Hardliner und an die Ruhani-Regierung richtet."/zz/DP/jha

