DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Sondierungsgesprächen:

"Normalerweise starten wir mit Elan ins neue Jahr. Doch wenn sich am heutigen Mittwoch die Parteispitzen von CDU/CSU und SPD zu einem Vor-Sondierungsgespräch - was für ein Wort - treffen, dann ist von einer solchen Vitalität nichts zu spüren. Es ist weder ein übergreifendes Thema in Sicht, noch verbindet sie das Gefühl des Aufbruchs. Parteistrategen wollen es schon als Erfolg verkaufen, eine Wiederauflage der Großen Koalition könne sich durch ein reibungsloses Management auszeichnen. Die Wirtschaft laufe ohnehin von selbst. Doch das ist ein Armutszeugnis. Dafür bräuchte es keine Bundesregierung. Stand heute liegt die GroKo in weiter Ferne."/DP/jha

