FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Genossenschaftsverband fordert von der künftigen Bundesregierung mehr Engagement für Regionen jenseits großer Städte. "Wir würden es sehr begrüßen, wenn es in der künftigen Bundesregierung ein Ministerium für die Entwicklung ländlicher Räume gäbe", sagte der neue Verbandschef Ralf W. Barkey der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt. Das Jahr 2018 will er nutzen, um verstärkt für die genossenschaftliche Idee zu werben: Am 30. März jährt sich der Geburtstag des Ideengebers der Bewegung, Friedrich Wilhelm Raiffeisen, zum 200. Mal.

Der Genossenschaftsverband mit Sitz in Neu-Isenburg bei Frankfurt vertritt inzwischen Mitglieder in 14 Bundesländern. Einer Erweiterung steht Barkey grundsätzlich offen gegenüber: "Unsere Tür steht offen, aber die Entscheidung liegt selbstverständlich in Bayern, in Baden-Württemberg und in Weser-Ems", bekräftigte Barkey. Dort gibt es noch eigenständige Genossenschaftsverbände./ben/DP/stk

