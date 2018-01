SEOUL (dpa-AFX) - Nordkorea will die suspendierte Kommunikationsleitung zu Südkorea an der schwer bewachten Landesgrenze "wiederherstellen". Das habe der staatliche Rundfunk in Nordkorea angekündigt, teilte das Vereinigungsministerium in Seoul am Mittwoch mit./dg/DP/stk

AXC0020 2018-01-03/06:02