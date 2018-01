Der wirtschaftliche Aufschwung weltweit macht den Anlegern in Fernost Mut. Die wichtigsten Indizes notieren im Vormittagshandel am Mittwoch im Plus. Die Tokioter Börse bleibt wegen eines Feiertages geschlossen.

Konjunkturoptimismus hat den asiatischen Börsen am Mittwoch weiteren Auftrieb verliehen. Die Breite des wirtschaftlichen Aufschwungs weltweit sei außerordentlich, ...

