Welche Meldungen beim Bitcoin derzeit für größere Bewegungen sorgen, konnte man am Dienstag beobachten. Die Meldungen lautete, Peter Thiel habe Millonen von US-Dollar in den Bitcoin investiert. Laut dem Wall Street Journal hat Thiel "Mitte 2017" 15 bis 20 Millionen in die Kryptowährung investiert. Sollte Thiel weiterhin investiert sein, was nicht bekannt ist, dürfte der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...