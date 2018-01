Medieninformation

Brand beschädigt Teile des Schaffner-Werks in Thailand

Luterbach, 3. Januar 2018 - Ein Brand hat am Samstag, 30. Dezember 2017, eines von zwei Produktionsgebäuden der Schaffner Gruppe in Lamphun, Thailand, beschädigt. Vom Brand betroffen ist hauptsächlich ein Teil der Antennenproduktion für schlüssellose Zugangssysteme der Division Automotive. Eine Schaffner-Mitarbeiterin und ein Feuerwehrmann wurden leicht verletzt.

Derzeit werden in Zusammenarbeit mit den thailändischen Behörden das Ausmass des Schadens und die Ursachen des Brandes ermittelt. Das Schaffner-Management hat Alternativen ausgearbeitet, um die Produktion der betroffenen Produkte mit den bestehenden Teams temporär bei Betrieben in der Nähe des beschädigten Werks so bald wie möglich fortzusetzen. Schaffner will die Produktionskapazitäten im thailändischen Lamphun vollumfänglich wiederherstellen, eine Verlagerung an andere Standorte der Schaffner Gruppe ist nicht geplant.

Momentan wird der technische Zustand der Produktionseinrichtungen im Detail beurteilt und die konkreten Auswirkungen auf die Auslieferung der Kundenaufträge werden evaluiert. Sobald abgeschätzt werden kann, ob sich aus dem Vorfall relevante Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung 2017/18 ergeben, wird Schaffner wieder informieren.

Kontakt

Marc Aeschlimann Kurt Ledermann CEO CFO T +41 32 681 66 06 T +41 32 681 66 08 (marc.aeschlimann@schaffner.com: mailto:marc.aeschlimann@schaffner.com) (kurt.ledermann@schaffner.com: mailto:kurt.ledermann@schaffner.com)

