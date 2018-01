Der Containerschiff-Betreiber Costamare (ISIN: MHY1771G1026, NYSE: CMRE) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,10 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre aus. Ausbezahlt wird die vierteljährliche Dividende am 6. Februar 2018 (Record date: 23. Januar 2018). Auf das Jahr hochgerechnet werden somit unverändert 0,40 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Kursniveau von 5,95 US-Dollar (Stand: 2. Januar 2018) einer aktuellen Dividendenrendite ...

