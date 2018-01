Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DIESEL - Mit seiner Forderung nach einem Ende der steuerlichen Privilegien für Dieselfahrzeuge hat sich VW-Chef Matthias Müller breitem Protest aus der Branche ausgesetzt. Doch auch Regierungsberater setzen auf einen Umbau des Steuer- und Abgabensystems, um zu einer weitgehend emissionsfreien Mobilität zu kommen. Das geht aus den Ergebnisberichten von zwei der vier Expertengruppen hervor, die die Bundesregierung nach dem ersten Dieselgipfel im August eingesetzt hatte. Die Experten waren aufgefordert, Wege aufzeigen, wie sich Fahrverbote vermeiden lassen. (Handelsblatt S. 8/FAZ S. 19)

INTERNETDIENSTE - Betreiber von Internetplattformen, die Beschäftigte und Dienstleistungen vermitteln, sollten nach Vorstellung der Unfallversicherung wie normale Arbeitgeber Sozialabgaben zahlen müssen. Das hat der Hauptgeschäftsführer der deutschen gesetzlichen Unversicherung, Joachim Breuer, im Gespräch mit der FAZ gefordert. (FAZ S. 15)

ARBEITSLOSENVERSICHERUNG - Die Rücklagen der Bundesagentur für Arbeit (BA) in Höhe von 17 Milliarden Euro lassen in der Union die Rufe nach einer Beitragssenkung lauter werden. Die hervorragende Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt beschere der BA einen Milliardenüberschuss nach dem nächsten, ihre Rücklage sei randvoll, sagte CSU-Sozialexperte Stephan Stracke. "Die Sozialversicherung ist keine Sparkasse. Wir wollen die Beitragszahler entlasten." Auch der CDU-Wirtschaftspolitiker Joachim Pfeiffer fordert eine Entlastung von Arbeitnehmern und Arbeitgebern: Es sei schön und gut, Rücklagen zu bilden: "Aber bei solchen Überschüssen müssen die entlastet werden, die das erwirtschaftet haben." Der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, nannte eine Beitragssenkung "überfällig und sinnvoll". (Handelsblatt S. 9)

STROM - Skurrilere Nebenwirkung der Energiewende: Deutschland verkauft immer häufiger Strom zu negativen Preisen. Allein am Neujahrstag flossen mehrere Tausend Megawattstunden über die Grenzen und wer den Strom abnahm, bekam noch Geld dazu. Hauptursache für die negativen Strompreise ist der schnelle Ausbau der erneuerbaren Energien. An vielen Stunden eines Jahres kann der Ökostrom nicht sinnvoll ins Stromnetz integriert werden - und muss verramscht werden. "Wir können uns diesen Irrsinn auf Dauer nicht leisten. Die nächste Regierungskoalition wird sich des Themas annehmen müssen", sagte Bernd Westphal, wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. (Handelsblatt S. 1)

E-AUTOS - Seit Einführung des sogenannten Umweltbonus Anfang Juli 2016 wurden nach Angaben des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) insgesamt 46.897 Anträge für einen Zuschuss beim Kauf eines E-Autos gestellt. "Für diese Förderung stehen insgesamt 600 Millionen Euro zur Verfügung. Bis heute sind rund 65 Millionen Euro gebunden", sagt BAFA-Präsident Andreas Obersteller. Das heißt, es wurden eineinhalb Jahre nach Einführung der Prämie nur für etwas mehr als zehn Prozent der Gesamtsumme Förderanträge gestellt. (Welt S. 9)

METALLER-FORDERUNG - Im Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie verschärfen die Arbeitgeber den Tonfall deutlich: Ihr Bundesverband Gesamtmetall hat ein Rechtsgutachten anfertigen lassen, wonach die Forderung der IG Metall nach einem Lohnausgleich für einzelne Gruppen rechtswidrig ist, wenn alle Arbeitnehmer das Recht auf Verkürzung der Arbeitszeit auf 28 Stunden bekommen. Damit wäre ein Streik "insgesamt unzulässig", schreibt der Arbeitsrechtler Clemens Höpfner von der Uni Münster in seinem Gutachten, das der Südwest Presse vorliegt. (Südwest Presse).

ZUWANDERUNG - Die starke Zuwanderung von Flüchtlingen seit 2014 hat zu einem deutlichen Anstieg der Gewaltkriminalität geführt. Dies ist das Ergebnis einer Studie für das Bundesfamilienministerium. Die Autoren führen dies unter anderem auf die hohe Zahl junger Flüchtlinge zurück, aber auch auf den Frust abgelehnter Asylbewerber. Insgesamt würden jedoch deutlich weniger Gewalttaten durch Jugendliche verübt als früher. (SZ S. 2)

CHINA - Zur Jahreswende hat die Regierung in Peking den Import von Altplastik gestoppt. Und das hat globale Folgen: Die Volksrepublik produziert mehr Plastik als jedes andere Land der Erde, doch jetzt will es von dem alten Zeug aus aller Welt nichts mehr wissen, jedenfalls nicht in der bisherigen, oftmals minderen Qualität. Europa hat nun ein gewaltiges Müllproblem. Bislang galt China als dankbarer Abnehmer von Altkunststoff. (SZ S. 15)

IRAN - Die Unruhen im Iran machen der deutscher Wirtschaft Sorge. Mitte Januar müsse der US-Präsident die 2015 beschlossene Aussetzung der Iran-Sanktionen abermals bestätigen. "Damit ist die Gefahr fur deutsche Unternehmen virulent, bei Iran-Geschäften von den Vereinigten Staaten wieder belangt zu werden", sagte der DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier. Auch Holger Bingmann, der Präsident des Außenhandelsverbands BGA, sieht in der Washingtoner Iran-Politik das größte Hindernis. (FAZ S. 15)

