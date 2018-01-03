FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.01.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 04.01.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 03.01.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 04.01.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
2UA XFRA GB00BVYVFW23 AUTO TRADER GRP PLCLS0,01 0.021 EUR
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