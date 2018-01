Der Flugzeugbauer hat im vergangenen Jahr Brancheninsidern zufolge so viele Maschinen wie nie zuvor ausgeliefert. In Zahlen heisst das: Es gingen wohl 703 Jets an die Kunden. Das sind 2 % mehr als noch 2016. Dies legen die Zahlen für Dezember nahe, als eine neuer Monatsrekord bei den Auslieferungen aufgestellt wurde. Offizielle Zahlen sollen am 15. Januar bekanntgegeben werden.



