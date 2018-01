Die von Thiel mitgegründete Wagniskapitalfirma Founders Fund habe in grösserem Stil in die Digitalwährung investiert, schrieb das "Wall Street Journal" (Online) am Dienstag unter Berufung auf Insider. Dank der Kursrally halte die Investmentgesellschaft inzwischen Bitcoin im Wert von hunderten Millionen Dollar. Das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...