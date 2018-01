Der Dax dürfte am Mittwoch zulegen. Zum Auftakt wird der Dax mit Gewinnen erwartet. Der Broker IG Markets taxierte den Eliteindex rund 0,3 Prozent höher auf 12.911 Punkte. Der deutsche Leitindex hatte am Dienstag bei Zählern geschlossen, ein halbes Prozent niedriger als noch am Freitag. Belastet hatte der starke Euro. Von Floriana Hofmann

Den vollständigen Artikel lesen ...