Der amerikanische Industriekonzern Watsco (ISIN: US9426222009, NYSE: WSO) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 1,25 US-Dollar je Aktie ausschütten, wie am Dienstag mitgeteilt wurde. Die Auszahlung erfolgt am 31. Januar 2018 (Record date: 16. Januar 2018). Auf das Jahr hochgerechnet werden 5,00 US-Dollar ausgezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 169,87 US-Dollar (Stand: 2. Januar 2018) beträgt die aktuelle Dividendenrendite 2,94 Prozent. ...

