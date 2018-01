Heute ist der 3. Jänner 2018. Heute tritt für Wertpapierunternehmen das Regelwerk Mifid II in Kraft. Kurz zusammengefasst geht es dabei um mehr Transparenz, die Harmonisierung des europäischen Finanzmarktes und die Verbesserung des Anlegerschutzes. Wir haben heimische Analysten über die Herausforderungen im Zuge der Umstellung auf Mifid II befragt. Christoph Schultes, Erste Group und Bernd Maurer, RCB erklären. Herr Schultes, Herr Maurer, was waren die größten Herausforderungen im Zuge der Umstellung auf Mifid II? Schultes: Mit Sicherheit der Versuch die Dimensionen eines Marktes für Research abzuschätzen, den es so vorher noch nicht gegeben hat. Intern war die technische Realisierung zur Abwicklung der neuen Researchdistribution und...

