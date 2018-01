NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC Capital hat Beiersdorf auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Im europäischen Konsumgütersektor würden Steigerungen der Kapitalrenditen wegen des sich intensivierenden Wettbewerbsumfelds immer schwieriger, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie und sieht den Sektor als überbewertet an. Die Kosten, um wettbewerbsfähig zu bleiben, seien gestiegen. Mit Blick auf seine Schätzungen für 2017 hätten nur 5 von 15 Unternehmen in den vergangenen 5 Jahren einen deutlicheren Anstieg der Kapitalrenditen erlebt. Zu diesen zähle Beiersdorf./ck/la

Datum der Analyse: 03.01.2018

ISIN DE0005200000

