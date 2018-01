NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Zurich Insurance Group von 300 auf 304 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die eingeleitete Umstellung der Unternehmensstrategie sei ein gradueller Prozess und benötige Zeit, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das neue Kursziel für die Aktie des Versicherungskonzerns begründete er mit einer Aktualisierung seines Bewertungsmodells./awp/edh/tih

Datum der Analyse: 03.01.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN CH0011075394

AXC0039 2018-01-03/08:40