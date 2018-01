Wien - Das ausgehende Quartal war geprägt von wesentlichen Schwankungen der Eurobond-Spreads bei steigender 10-y-UST-Volatilität, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI) in ihrer aktuellen Finanzanalyse "Strategie Österreich & CEE Q1/2018".Dennoch habe eine sinkende Korrelation zwischen UST und EMBIG ermöglicht, dass CEE seine Performance ab Ende November habe steigern können, im Gegensatz zu den bescheidenen Ergebnissen im Oktober. Immerhin sei es den eng kalkulierten CEE-Märkten gelungen, das zweitbeste EM-Ergebnis zu erzielen: +0,6% Zuwachs im vierten Quartal und damit nur hinter Afrika. Die im September getätigten Wetten der Analysten auf Kasachstan und die Ukraine hätten überdurchschnittliche Renditen von 3,3% bzw. 1,4% geliefert, während die Türkei ihre Ziele deutlich verfehlt habe. Das technische Bild sei für CE und SEE im Vergleich zum Vorjahr relativ unverändert geblieben, während der deutliche Sprung bei den EE-Emissionen mit zu geringen Volumina in den Vorjahren erklärbar sei.

