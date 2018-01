Frankfurt am Main - Die umstrittene Digitalwährung Bitcoin erholt sich weiter von ihrem Kursrutsch Ende vergangenen Jahres. Am Mittwochmorgen kostete ein Bitcoin auf der grossen Handelsplattform Bitstamp etwa 15'300 Dollar. Im Dezember war die Kryptowährung ausgehend von einem Rekordhoch von fast 20'000 in Richtung 11'000 Dollar gefallen. Einige Fachleute hatten deshalb bereits von einem Platzen der Bitcoin-Blase gesprochen. Zuvor hatte der Bitcoin massiv zugelegt.

