FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas fester sind die DAX-Futures am Mittwoch in den Handel gestartet. Der März-Kontrakt steigt im frühen Geschäft um 27,5 auf 12.911 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.911,5 und das -tief bei 12.894 Punkten. Umgesetzt wurden bisher rund 1.300 Kontrakte. Händler nennen die Erholung allerdings "angesichts der starken US-Vorlagen sehr mager" und rechnen nicht mit dauerhaft erholten Kursen. Die Unterstützung um 12.800 Punkte dürfte erneut getestet werden, so die Befürchtung.

January 03, 2018 02:32 ET (07:32 GMT)

