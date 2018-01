Linz - Die Förderbremse der OPEC Staaten und Russland zeigt Wirkung, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. Seit sechs Monaten sei der Ölpreis von 45 auf 67 USD pro Barrel gestiegen. Aktuelle Preistreiber seien die leeren Öllager in den USA trotz steigender Frackingfördermengen und die Unruhen im Iran.

