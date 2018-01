München - Die International Consolidated Airlines Group, S.A. ("IAG") (ISIN GB00B128C026/ WKN AB1000) hat am Freitag, den 29. Dezember 2017, bekannt gegeben, dass sie eine Vereinbarung über den Erwerb der insolventen NIKI Luftfahrt GmbH ("NIKI") für 20 Millionen Euro von der Insolvenzmasse der Air Berlin plc ("Air Berlin") gefunden habe, so die One Square Advisory Services GmbH in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

