Edinburgh, Schottland (ots/PRNewswire) -



Bachman & Welser Capital Ltd ("Bachmann & Welser"), ein auf Global Trade Finance und Finanzinstrumente ausgerichteter Anbieter, gibt die Einrichtung eines Spezialfonds in Partnerschaft mit seinem offshore-basierten Eigenkapitalgeber bekannt, um Unternehmen in Zeiten knapper Kassen mit einem Kreditrahmen zu unterstützen.



(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/623302/Bachmann_Welser_Capi tal_Limited_Logo.jpg )



"Unser Ziel bei Bachmann & Welser ist es, als verlässlicher Finanzierungspartner die Wünsche unserer Kunden zu verwirklichen", sagt Ronald Carey, Bachmann & Welsers Chief Financial Officer. "Dieses Programm wird zahlreichen Unternehmensinhabern, die nicht in der Lage sind, traditionelle Finanzierungen von den Mainstream-Banken zu erhalten, große Erleichterung bringen".



Die Auswahlkriterien des Unternehmens sind unkompliziert gehalten und darauf ausgerichtet, alle Due-Diligence-Prüfungen je nach Standort des Antragstellers innerhalb von 14 - 21 Arbeitstagen durchzuführen, wie Carey erläutert.



"Ziel ist es, das Programm innerhalb einer angemessenen Zeitspanne zu einem Multi-Milliarden-Dollar-Fonds zu entwickeln, um unsere Kunden zu unterstützen", so Ronald Carey.



Edward Bachmann, Mitbegründer und CEO von Bachmann & Welser erklärt: "Die Einrichtung dieses Fonds steht im Einklang mit unserer Verpflichtung, unseren Kunden eine entscheidend wichtige Finanzierung und Unterstützung zu bieten, zumal viele Unternehmen nach wie vor mit Herausforderungen konfrontiert sind, da die Nachfrage nach Sicherheiten steigt and die Banken generell wenig gewillt sind, Gelder zur Verfügung zu stellen".



Bachmann & Welser wird ab dem 7. Januar 2018 mit der Annahme von Anträgen beginnen. Es werden nur Bewerbungen mit einem Mindestwert von 10 Mio. USD berücksichtigt. Geringere Beträge sind je nach Branche, Standort und Erfahrung potenziell förderfähig. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.



Teilnahmeberechtigte Länder: Alle Länder mit Ausnahme von Ländern, gegen die Sanktionen der EU, der USA, des Vereinigten Königreichs und der Vereinten Nationen verhängt wurden.



INFORMATIONEN ZU BACHMANN & WELSER



Bachmann & Welser Capital Ltd ist ein in Großbritannien ansässiges Boutique-Unternehmen für Handelsfinanzierung mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. USD (Stand: 2. Januar 2018). Das Unternehmen wurde von erfahrenen ehemaligen City of London-Kapitalgebern und Investmentbankern gegründet und bietet seinen Kunden Handelsfinanzierungsdienstleistungen, Finanzinstrumente und globale Finanzierungslösungen über seine weltweiten Tochtergesellschaften an.



Weiterführende Informationen:



E-Mail: enquiries@bachmannwelser.com



Website: http://www.bachmannwelser.com



Telefon: +44(0)131-357-0361



Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:



Sarah Atkins



Media Relations Officer



Sarah.Atkins@bachmannwelser.com



OTS: Bachman & Welser Capital Ltd newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129171 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129171.rss2