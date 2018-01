Monument Mining Ltd. gibt Ernennung von Cathy Zhai zum President und CEO bekannt - Ehemalige CEO Robert Baldock verbleibt weiterhin als Executive Chairman

DGAP-News: Monument Mining Ltd. / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges Monument Mining Ltd. gibt Ernennung von Cathy Zhai zum President und CEO bekannt - Ehemalige CEO Robert Baldock verbleibt weiterhin als Executive Chairman 03.01.2018 / 09:25 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Vancouver, British Columbia, Kanada. 2. Januar 2018. Monument Mining Limited (Frankfurt: WKN A0MSJR; TSX-V: MMY) ("Monument" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass der Board of Directors die Ernennung von Herrn Robert Baldock zum Executive Chairman (Vorstandsvorsitzender) und Frau Cathy Zhai zum President und CEO beschlossen hat.

"Ich freue mich, die Ernennung von Cathy Zhai zum President und CEO des Unternehmens zu berichten, da das Unternehmen jetzt mehrere Projekte in Malaysia und Western Australia vorantreibt," sagte Robert Baldock, Executive Chairman der Monument Mining. "Cathys langjähriges Engagement im Unternehmen und die Jahre mit Führungserfahrung in allen Bereichen der Unternehmensleitung in der Bergbaubranche machen sie zur richtigen Nachfolgerin, um Monument zum nächsten Wachstums- und Entwicklungsabschnitt zu führen."

Herr Robert Baldock ist der Gründer von Monument und er besitzt umfassende Erfahrung als eine Führungskraft in der Bergbaubranche über Jahrzehnte. Er ist von Anbeginn an seit über 12 Jahren der CEO und President von Monument und er war seit 1998 gelegentlich der Chairman des Board of Directors. Unter seiner Leitung wuchs Monument von "Null" zu einem Junior-Goldproduzenten heran, der bis dato einen Bruttoumsatz von insgesamt über 350 Mio. USD erwirtschaftete. Monument hat bis heute in ihrer Bilanz solide Vermögenswerte von 253 Mio. USD generiert. Diese Vermögenswerte haben die Grundlage für weiteres Wachstum gebildet einschließlich der Goldmine Selinsing in Malaysia, deren anfängliches Goldinventar zurzeit vollständig ersetzt wird und des Goldprojekts Burnakura, das zurzeit im Gebiet Murchison in Western Australia entwickelt wird und möglicherweise in einen zweiten Cashflow generierenden Betrieb mit Tagebau- und Untertagebaugoldminen umgewandelt wird. Herr Baldock hat in der Zwischenzeit ein starkes Managementteam zusammengestellt und bewahrt, das sich sehr für alle Aktionäre und andere Stakeholder einsetzt. In seiner Führungsrolle als Executive Chairman wird er weiterhin die Entwicklungsstrategie und das Wachstum des Unternehmens in Zukunft leiten.

Frau Zhai ist seit 2011 der Chief Financial Officer von Monument Mining Limited (ehemals Moncoa Corporation) gewesen. Frau Zhai besitzt über 20 Jahre an umfassender Erfahrung in leitenden Stellen in den Bereichen strategische Unternehmensplanung, Unternehmensfinanzierung, Finanzberichterstattung und als Corporate Secretary in Bergbaubetrieben und anderen Geschäftsbereichen mit internationalen Kontakten in Nordamerika, China, Südostasien und Australien. Sie war an der Finanzierung und Entwicklung von Monuments Asset-Portfolio beteiligt und war von der Anfangsphase an mit Disziplin und einer "Wir schaffen das" -Einstellung die treibende Kraft bei der Einrichtung einer Kontrollplattform über Finanztransaktionen und Bergbaugeschäften. In ihrer Laufbahn arbeitete sie als CFO, Finanzdirektorin und hatte andere leitende Stellen bei mehreren Aktien- und Privatunternehmen im Bergbau-, HighTech- und Fertigungssektor sowie in der Biotech-Branche. Frau Zhai ist ein CPA-CGA und hat einen Hochschulabschluss als B.Sc. (Bachelor of Science) in Mathematik.

Weitere Ernennungen schließen ein Mark Braghieri zum General Manager (Operations (Betriebsleiter) und Kelvin Lee zum einstweiligen CFO.

Herr Braghieri besitzt umfassende Bergbaubranchenerfahrungen in den Bereichen Minenbetrieb und Minenentwicklungen für Gold, Eisenerz, Nickel und andere Rohstoffe. Er war der Betriebsleiter und hatte leitende Stellen in Tagebau- und Untertagebauminen bei einer Anzahl australischer und internationaler Bergbauunternehmen und Vertragsunternehmen einschließlich Normandy Mining, KCGM, Thiess Contractin, Norton Gold Fields und Bullabulling Gold. Herr Braghieri besitzt Erfahrung mit Machbarkeitsstudien, der Konstruktion und der Einrichtung von Projekten und mit der operativen Geschäftsführung. Ferner war er an zwei der größten Goldminen in Australien beteiligt: der Kalgoorlie Super Pit und der Goldmine Boddington. Er hat einen Hochschulabschluss als Bachelor of Science in Bergbautechnik und einen Master of Business Administration (Betriebswirtschaft).

Frau Zhai, CEO und President, sagte: "Wir begrüßen Mark Braghieri im Managementteam. Seine solide Projektmanagementexpertise und Betriebsdisziplin werden bei der Wiederinbetriebnahme der Goldmine Burnakura und der Fertigstellung des Sulfidgoldprojekts Selinsing sehr nützlich sein."

Herr Lee ist der Vice President, Finanzen und Verwaltung, von Monument seit 2013. Er ist ein CPA-CGA und ein Absolvent des British Columbia Institute of Technology (Diplom in Rechnungslegung und Bachelor in Betriebswirtschaft).

Über Monument Mining

Monument Mining Limited (Frankfurt: WKN A0MSJR; TSX-V: MMY) ist ein etablierter kanadischer Goldproduzent, der die Selinsing-Goldmine in Malaysia besitzt und betreibt. Das erfahrene Managementteam setzt sich für das Wachstum des Unternehmens ein und avanciert mehrere Explorations- und Entwicklungsprojekte, einschließlich des sich in der Entwicklungsphase befindlichen Polymetallprojekts Mengapur im malaysischen Bundesstaat Pahang und des Murchison-Goldprojekts sowie des Tuckanarra-Projekts in Western Australia, das sich aus Burnakura, Gabanintha und Tuckanarra zusammensetzt. Das Unternehmen beschäftigt ungefähr 190 Mitarbeiter in beiden Regionen und setzt sich für die höchsten Standards beim Umweltmanagement, bei der Sozialverantwortung und der Gesundheit sowie der Sicherheit seiner Angestellten und der umliegenden Gemeinden ein.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Monument Mining Limited

Richard Cushing, Investor Relations Suite 1580 - 1100 Melville Street Vancouver, BC, Canada V6E 4A6 Tel. +1-604-638 1661 Fax +1-604-638 1663 www.monumentmining.com

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO GmbH Neckarstraße 45 73728 Esslingen am Neckar Tel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.de www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

03.01.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

642591 03.01.2018

ISIN CA61531Y1051

AXC0046 2018-01-03/09:25