Der Euro hat am Mittwoch in der Früh nach deutlichen Vortagesgewinnen leicht nachgegeben. Um 9.00 Uhr stand er bei 1,2038 Dollar. In New York ist er am Vorabend gegen 22.00 Uhr bei 1,2060 Dollar gehandelt worden. Der am Dienstagnachmittag festgelegte Richtkurs der Europäischen Zentralbank (EZB) lag bei 1,2065 Dollar.Der ...

