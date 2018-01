Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Nowotny: EZB könnte Anleihekaufprogramm 2018 auslaufen lassen

Der Gouverneur der österreichischen Notenbank ist angesichts der guten konjunkturellen Lage optimistisch, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihr Anleihekaufprogramm dieses Jahr auslaufen lassen könnte. "Wenn die Wirtschaft weiter so gut läuft, könnten wir das Anleihekaufprogramm 2018 auslaufen lassen", sagte Ewald Nowotny der Süddeutschen Zeitung.

Macron äußert sich besorgt über Gewalt gegen Demonstranten im Iran

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat eine Beruhigung der Lage im Iran angemahnt. In einem Telefonat mit seinem iranischen Kollegen Hassan Ruhani habe Macron sich besorgt über die Todesopfer im Zusammenhang mit den Protesten geäußert, teilte der Elysée-Palast am Dienstag mit. Der französische Staatschef rief zur "Zurückhaltung" auf und forderte Teheran auf, Grundrechte wie die freie Meinungsäußerung und das Demonstrationsrecht zu respektieren.

EU ruft alle Seiten im Iran zu Gewaltverzicht auf

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini hat angesichts der Protestwelle im Iran alle Seiten zum Gewaltverzicht aufgerufen. Sie beklagte eine "Zunahme der Gewalt" und einen "inakzeptablen Verlust von Menschenleben" in dem Land. "Friedliche Demonstrationen und die Meinungsfreiheit sind Grundrechte, die in allen Ländern gelten müssen, und der Iran ist keine Ausnahme", erklärte Mogherini im Namen der EU.

USA fordern Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats zur Lage im Iran

Die USA wollen eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats zur Lage im Iran beantragen. Auch der UN-Menschenrechtsrat in Genf müsse sich in den kommenden Tagen mit den seit Tagen anhaltenden Unruhen befassen, sagte die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, in New York. Die internationale Gemeinschaft müsse den Ruf der Iraner nach Freiheit unterstützen.

Iranisches Staatsfernsehen meldet Demos zehntausender Regierungsanhänger

Im Iran sind nach Berichten des Staatsfernsehens am Mittwoch landesweit zehntausende Menschen zur Unterstützung der Regierung auf die Straße gegangen. "Führer, wir sind bereit", skandierten die Menschenmengen, die auf den Fernsehbildern gezeigt wurden. Zu sehen waren große Gruppen an Menschen, die sich angeblich in den Städten Ahwas, Kermanschah, Gorgan und anderswo versammelten.

Verfassungsgericht setzt Befugnisse von Moldawiens Präsident aus

Das moldawische Verfassungsgericht hat die Befugnisse von Präsident Igor Dodon vorübergehend ausgesetzt. Das Gericht reagierte damit auf die Weigerung Dodons, die Ernennung mehrerer pro-europäischer Minister zu bestätigen. Im Onlinenetzwerk Facebook reagierte der Präsident, der sich für engere Beziehungen zu Russland stark macht, auf die Entscheidung mit Angriffen auf das Gericht.

Trump hat nach eigenen Worten "viel größeren" Atomknopf als Kim Jong Un

Im Nordkorea-Konflikt geht das Säbelrasseln trotz Signalen der Dialogbereitschaft zwischen Seoul und Pjöngjang weiter. US-Präsident Donald Trump schrieb auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter, er habe einen "viel größeren und mächtigeren" Atomknopf als der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un. Zuvor hatten die USA die Erwartungen an mögliche Gespräche zwischen Süd- und Nordkorea gedämpft.

Seoul: Nordkorea will Kommunikationskanal mit dem Süden wieder öffnen

Nach dem Angebot von Gesprächen auf hoher Ebene will Nordkorea offenbar wieder einen Kommunikationskanal nach Südkorea einrichten. Die Hotline solle am Mittwoch wieder geöffnet werden, sagte ein Sprecher des südkoreanischen Vereinigungsministeriums unter Berufung auf das nordkoreanische Staatsfernsehen.

Trump droht Palästinensern mit Streichung von Finanzhilfen

US-Präsident Donald Trump hat den Palästinensern mit einer Streichung finanzieller Hilfen gedroht. "Wir zahlen den Palästinensern jährlich hunderte Millionen Dollar und bekommen dafür weder Anerkennung noch Respekt", schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter. Er stellte die Frage, warum die USA "diese massiven künftigen Zahlungen leisten" sollten, wenn die Palästinenser "nicht mehr über Frieden reden" wollten.

USA untersagen Verkauf von Moneygram nach China

Die geplante Übernahme des US-Finanzunternehmens Moneygram durch ein Unternehmen des chinesischen Milliardärs Jack Ma ist an Sorgen um die nationale Sicherheit der USA gescheitert. Der Ausschuss für ausländische Investitionen in den Vereinigten Staaten habe die Transaktion nicht genehmigt, teilten Moneygram und die Ant Financial Services Group mit.

Klammes Venezuela verpasst weitere Anleihezahlung

Venezuela hat nach Angaben der Ratingagentur S&P Forderungen auf eine weitere Anleihe nicht bedient. Das verstärkt Investorenängste, ob das Land die für dieses Jahr anstehenden Rückzahlungen von mehr als 9 Milliarden US-Dollar tatsächlich stemmen kann. Venezuela hat einen 35 Millionen Dollar schweren Zinskupon für Anleihen, die im Jahr 2018 fällig werden, auch innerhalb einer 30-tägigen Kulanzfrist nicht gezahlt, wie S&P weiter vermeldet.

Norwegen Okt Arbeitslosenquote bereinigt 4,0%

Thailand Verbraucherpreise Dez +0,78% gg Vorjahr (PROG +0,99%)

Thailand Verbraucherpreise Dez -0,08% gg Vormonat (PROG +0,11%)

Thailand Verbraucherpreise Kernrate Dez +0,62% gg Vorjahr (PROG +0,67%)

Thailand Verbraucherpreise Kernrate Dez +0,02% gg Vormonat (PROG +0,07%)

