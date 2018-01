GANÉ Aktiengesellschaft: ACATIS GANÉ Value Event Fonds UI erzielt fast hundertfünfzig Prozent Rendite nach neun Jahren am Markt

DGAP-News: GANÉ Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Fonds GANÉ Aktiengesellschaft: ACATIS GANÉ Value Event Fonds UI erzielt fast hundertfünfzig Prozent Rendite nach neun Jahren am Markt 03.01.2018 / 09:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Pressemitteilung

ACATIS GANÉ Value Event Fonds UI erzielt fast hundertfünfzig Prozent Rendite nach neun Jahren am Markt

- GANÉs Kombination aus Value-Strategie und Event-Ansatz seit neun Jahren erfolgreich

- ACATIS GANÉ Value Event Fonds UI erwirtschaftet seit Auflage am 15.12.2008 eine Rendite von 148 Prozent bei einer Volatilität von acht Prozent

- Jedes Kalenderjahr wurde mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen

- Das Fondsvolumen des vermögensverwaltenden Mischfonds beträgt 1.772 Millionen Euro (Stand 31.12.2017)

- Quartalszahlung der ausschüttenden Tranche C um sechs Prozent auf 9,50 Euro je Anteilschein angehoben (laufende Verzinsung: 3,2 Prozent pro Jahr)

- Zielausschüttung: vier Prozent pro Jahr

- Hohe Reserven ermöglichen stabile und kontinuierlich steigende Ausschüttungen in den kommenden Jahren

Aschaffenburg, 03.01.2018 - Der ACATIS GANÉ Value Event Fonds UI ist seit neun Jahren am Markt und konnte seit Auflage ein Plus von 148 Prozent erzielen. Gemessen am Zeitraum entspricht das einer durchschnittlichen Rendite von 11 Prozent pro Jahr. Dabei wies der vermögensverwaltende Mischfonds eine durchschnittliche Volatilität von lediglich acht Prozent über die gesamte Laufzeit auf. Der Fonds konnte jedes volle Kalenderjahr mit einem positiven Ergebnis abschließen: 2009 (32%), 2010 (18%), 2011 (2%), 2012 (13%), 2013 (8%), 2014 (7%), 2015 (7%), 2016 (3%) und 2017 (9%). Das Fondsvolumen beträgt 1.772 Millionen Euro (Stand 31.12.2017).

Die Value- und Event-Strategie des globalen Mischfonds stammt von der GANÉ Aktiengesellschaft. Mit einer variablen Investitionsquote in Aktien, Anleihen und Liquidität sollen langfristig aktienähnliche Renditen bei niedrigen Schwankungen erzielt werden. Dieser Ansatz wurde mit den Bestnoten von Morningstar (5 Sterne), Euro Fondsnote (1) und Feri (A) ausgezeichnet. Der Fonds ist zweifacher Lipper Leader (Total Return, Consistent Return) und mehrfach prämiert (z.B. Scope Award und Lipper Fund Awards). Für seine Stabilität in Phasen fallender Börsen erhielt er die Auszeichnung "Globe d'argent de la Gestion".

In der Tranche C wird die Quartalszahlung um sechs Prozent auf 9,50 Euro je Anteilschein erhöht. Damit beträgt die laufende Verzinsung bereits 3,2 Prozent.

Die ausschüttende Tranche C richtet sich an Stiftungen und Pensionskassen sowie an alle Investoren, die Wert auf unterjährige und vor allem stabile Ausschüttungen legen. Die Erträge der Tranche C werden quartalsweise ausgezahlt. Es wird eine konstante Ausschüttung um die vier Prozent pro Jahr angestrebt.

Dr. Uwe Rathausky, Vorstand der GANÉ Aktiengesellschaft, kommentiert die aktuelle Bruttoausschüttung: "Für das abgeschlossene Quartal werden wir die Ausschüttung erneut anheben, um sechs Prozent auf 9,50 Euro je Anteilschein. Damit liegt die Verzinsung für unsere Investoren bereits bei 3,2 Prozent für das laufende Jahr. Unser Ziel ist es, die Verzinsung kontinuierlich und dauerhaft auf vier Prozent pro Jahr anzuheben. Auf dem Weg dorthin möchten wir einen Track Record aufbauen und die unterjährige Ausschüttung im Vergleich zur vorausgehenden Quartalszahlung immer erhöhen oder zumindest konstant halten, jedoch niemals senken. Die hohen Ausschüttungsreserven, die wir seit der Auflage der Tranche C aufbauen konnten, bilden hierfür eine gute Basis."

J. Henrik Muhle, Vorstand der GANÉ Aktiengesellschaft, ergänzt: "Unsere Ausschüttungsreserve speist sich aus Zinsen, Dividenden und Veräußerungsgewinnen. Bereits heute verfügen wir über ein Ausschüttungspotential von rund 117 Euro je Anteilschein. Hinzu kommen nicht realisierte Erlöse aus Wertpapiergeschäften, die sich derzeit auf weitere 96 Euro je Anteilschein summieren. Damit haben wir das Fundament für eine Erfolgsstory gelegt, um unseren Investoren dauerhaft eine Alternative im niedrigen Zinsumfeld bieten zu können."

Depotbank Hauck&Aufhäuser Privatbankiers KGaA Team Universal-Investment (Manager), ACATIS (Advisor), GANÉ (Sub-Advisor) ISIN Anteilklasse A: DE000A0X7541 Anteilklasse B: DE000AIC5DI3 Anteilklasse C: DE000AIT73W9 Anteilklasse D: DE000A2DR2M0 Anteilklasse X: DE000A2H7NC9

Fondsvolu- 1.772 Millionen Euro men

Mindestan- Anteilklasse A, B, C und X: keine Anteilklasse D: 50 lage Millionen Euro Laufende Anteilklasse A: 1,79 % Anteilklasse B: 1,39 % Anteilklasse Kosten C: 1,80 % Anteilklasse D und X: N/A Ausgabe- Anteilklasse A und C: bis zu 5 % Anteilklasse B: bis zu 4 aufschlag % Anteilklasse D und X: 0% Performan- 20 % der 6 % p.a. übersteigenden Wertentwicklung, wenn ce Fee neuer Höchststand des Anteilwerts (Anteilklasse B: maximal

Ausführliche Informationen erhalten sie auf www.gane.de

Kontakt: Pressekontakt: GANÉ Aktiengesellschaft Dr. Uwe Rathausky J. KERL und CIE David Henrik Muhle Email: kontakt@gane.de Weißenburger Kerl Email: Straße 36 63739 Aschaffenburg Sitz: d.kerl@kerlundcie. Aschaffenburg Handelsregistergericht: de Tel.: 069 870 Aschaffenburg HRB 10188 Vorstand: Dr. Uwe 021 50 Hamburger Rathausky, J. Henrik Muhle Vorsitzender des Allee 45 60486 Aufsichtsrats: Achim Josefy Frankfurt am Main

