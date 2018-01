Hongkong - Die asiatischen Börsen haben am Mittwoch an ihren mehrheitlich freundlichen Jahresauftakt angeknüpft. Mit dem Rückenwind der teilweise in neue Rekordhöhen gestiegenen US-Börsen standen von Australien bis China positive Vorzeichen auf der Kurstafel. In Japan blieb die Börse einmal mehr feiertagsbedingt geschlossen.

Vor allem konnten sich die Anleger in China erneut über klare Kursgewinne freuen. Der CSI 300 , der die 300 wichtigsten ...

