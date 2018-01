NEW YORK (IT-Times) - Vor der offiziellen Verleihung der Golden Globes geben sich Stars und Sternchen am kommenden Wochenende ein Stelldichein auf dem Roten Teppich. Dieses Event wird in diesem Jahr von Facebook live im Internet übertragen. Der Deal ging im Vorjahr noch an Twitter. In diesem Jahr hat...

Den vollständigen Artikel lesen ...