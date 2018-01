Die jüngsten Kursgewinne an der Wall Street ermuntern Anleger zum Einstieg in den deutschen Aktienmarkt. Der Dax legte zur Eröffnung am Mittwoch 0,3 Prozent auf 12.915 Punkte zu. Tags zuvor war er noch belastet durch den starken Euro mit 12 745 Punkten zeitweise auf das tiefste Niveau seit Ende September 2017 abgesackt, bevor eine Stabilisierung...

