Düsseldorf - Nachdem der Offenmarktausschuss der FED (FOMC) in seiner letzten Sitzung den Leitzinskorridor in den USA um 0,25% angehoben hatte, werden heute die Protokolle der Dezember-Sitzung veröffentlicht, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Da die Entscheidung zur Zinsanhebung mit 7:2 nicht einstimmig ausgefallen sei, werde der Argumentation der beiden Abweichler besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Darüber hinaus dürften die in den Protokollen enthaltenen Kommentare zu den volkswirtschaftlichen Projektionen - vor allem im Hinblick auf die unverändert unter dem Zielwert von 2% liegenden Inflationsprognosen der FED - weiteren Aufschluss über die zukünftige Strategie der US-Notenbank geben. Anstelle der von der Notenbank selbst veranschlagten drei Zinserhöhungen um 25 BP für das Jahr 2018, würden die Analysten nur zwei Zinsschritte in diesem Umfang jeweils im März und September erwarten.

