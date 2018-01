Siemens 1.12% Dividendenplus (MF030763): Siemens schlägt der Hauptversammlung (31.02.2018) eine Dividende in Höhe von 3,70 € je Anteilsschein vor. (03.01. 08:55) >> mehr comments zu Siemens: www.boerse-social.com/launch/aktie/siemens_ag Tesla 0.26% TrendDagobert (2017SP13): So überzeugt ich noch bis vor zwei Wochen von der Zukunft von Tesla war, so skeptisch bin ich inzwischen. Heute Dank frischer Infos zum E-Porsche, der ein heftiger Konkurrent werden könnte. Ich halte die Aktie, allerdings unter scharfer Beobachtung. Erholt sich der Trend nicht, muss ich mich von ihr trennen. Das frei werdende Kapital könnte dann direkt anteilig in Porsche wandern. Warten wir mal ab....

