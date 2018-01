Das ist Musik in unseren Ohren: Die CSU will Kleinaktionäre einem Medienbericht zufolge steuerlich besserstellen als professionelle Investoren. Aus einer Beschlussvorlage der CSU-Landesgruppe für ihre in dieser Woche beginnenden Klausurtagung geht hervor, dass zur Stärkung der Altersvorsorge private Anleger beim Verkauf ihrer Wertpapiere nach zehn Jahren mögliche Kursgewinne steuerfrei einstreichen sollen.



