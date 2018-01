Die Geely-Aktie ist wieder im Aufwind. Rückenwind bekam das Papier am Dienstag von der Analystenseite. Zhang Le von GT Securities hat die Aktie zum Kauf empfohlen. Jetzt gilt es, die psychologisch wichtige Marke von 3,00 Euro zu knacken. Im Anschluss ist der Weg bis zum bisherigen Allzeithoch bei 3,26 Euro frei.Fundamental läuft es nach wie vor sehr gut für Geely. Erst vor wenigen Tagen hat die Geely Holding 8,2 Prozent am schwedischen Brummi-Hersteller Volvo Trucks gekauft. Zur Erinnerung: Zur nicht börsennotierten Geely Holding gehören etwa der Autobauer Volvo, The London Taxi oder Proton mit ihrer Tochterfirma Lotus. Geely wird wie auch in der Autosparte - in erster Linie durch Volvo - vom Technologietransfer profitieren. Außerdem sollte 2018 durch das ausrollen der SUV-Marke Lynk & Co spannend werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...