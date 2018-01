Die Analysten der Danske Bank stellen fest, dass die NOK positiv in das Jahr 2018 startete, da die gute Lesung des PMI Produktion Norwegens neue NOK Käufer in den Markt holte, welche Ende des letzten Jahres den Markt verlassen hatten. Wichtige Zitate "2017 war ein weiteres Jahr, in dem die NOK zum Jahresende zu leiden hatte. Vor allem da der EUR/NOK ...

Den vollständigen Artikel lesen ...