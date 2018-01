Die Vorfreude unter den Commerzbank-Aktionären ist groß, denn momentan befindet sich das 2-Jahres-Hoch bei 12,82 (letztmalig am 19.12.2017 erreicht) in absoluter Schlagdistanz (Abstand: 2,6%). Das Allzeit-Hoch an der Börse stammt vom 22.03.2000 bei einem Kurs von 264,3 Euro und liegt damit in weiter Ferne. Im Vergleich zu den Branchen-Pendants (Banken) zeigt sich die Commerzbank-Aktie...

