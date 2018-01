Bei der Spedition Nuss in Wörth am Rhein geht in diesem Monat eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von rund 485 Kilowatt-Peak ans Netz. Errichter ist der Energiedienstleister Wirsol. Wirsol hat für die Spedition Nuss eine Photovoltaikanlage auf dem Dach einer neuen Logistikhalle fertiggestellt. Dazu wurden knapp 1.800 Solarmodule verbaut, die auf eine Gesamtleistung von 486 Kilowatt-Peak kommen ...

