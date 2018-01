Essen - Der Jahresauftakt an den Rentenmärkten fiel bei geringen Umsätzen wenig erfreulich aus, so die Analysten der National-Bank AG.Die Renditen seien in Europa und den USA angestiegen, die Zinsdifferenzen von Staatsanleihen aus Italien, Portugal und Spanien gegen Bunds hätten sich ausgeweitet. Die Ursache dafür sei relativ schnell ausgemacht: Die Aussagen von Benoir Coeure hätten ihre Wirkung nicht verfehlt. Mit dem österreichischen Notenbankchef, dessen Äußerungen gestern in eine ähnliche Richtung gegangen seien, werde die denkbare Einstellung der Anleihekäufe durch die EZB nach September tatsächlich hoffähig. Aus heutiger Sicht könnte die wirtschaftliche Entwicklung das durchaus hergeben.

