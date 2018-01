3.1.: Alois Wögerbauer läutet die Opening Bell für Mittwoch. Der Manager des 3 Banken Österreich Fonds war 2017 erneut Jahresbester in seiner Peer: Zeit für die Hall-of-Fame-Aufnahme https://www.3bg.at/ http://www.boerse-social.com/hall-of-fame https://www.facebook.com/groups/GeldanlageNetwork / goboersewien 2.1.: Andreas Grünbichler (mi.) mit der Opening Bell für Dienstag. Der ATX-Gründer und seine Mitstreiter Stefan Pichler und Wolfgang Aussenegg läuten das 27. Jahr für den Leitindex ein. Grünbichler wurde zum Jahresende in die "Hall of Fame, Class of 2017" des Wiener Kapitalmarkts gereiht http://www.boerse-social.com/hall-of-fame https://www.facebook.com/groups/GeldanlageNetwork/ goboersewien 29.12.: Christoph Boschan...

Den vollständigen Artikel lesen ...