Zürich - Rückblick 2017: Vor einem Jahr war der Ausblick für 2017 verhalten positiv. Nach einer achtjährigen Hausse sahen wir die Aktienmärkte in einem reifen Stadium, gestützt von den Notenbanken. Ein Boom mit darauf folgender Rezession war nicht auszumachen. Die Konjunktur sollte sich in allen Regionen moderat verbessern. Unsicherheiten gab es in Form von zunehmendem Protektionismus, mit Fokus auf die USA unter dem neuen Präsidenten Trump, diverse Wahlen in Europa mit erstarkten populistischen Politikern, wie Le Pen in Frankreich.

Es kam besser als erwartet. An Trumps Twitter Tiraden gewöhnte man sich. Chinas Machthaber Xi Jinping festigte seine innere Position und gab sich gegenüber den Sticheleien von Trump gelassen. Mit Macron siegte in Frankreich ein junger pro-europäischer Politiker und auch in Holland sowie Österreich kam es zu keinen Verwerfungen.

Somit fielen diverse Unsicherheitsfaktoren weg und die Firmen rapportierten meist steigende Gewinne. Damit wurde die Stimmung an den Aktienmärkten zunehmend positiv und die Indizes (DAX, Euro Stoxx 50, SMI) kletterten bis Mitte Mai in Europa bereits über 10%. Von Mai bis anfangs September gaben der DAX und der Euro Stoxx50 die Hälfte des Anstiegs preis, der SMI konnte sich halten. Ein wichtiger Faktor waren die Währungen, wo sich der erstarkende Euro negativ auf die Gewinnentwicklung der europäischen Firmen auswirkte. Mit anhaltend guten Ausblicken bei den Halbjahresabschlüssen der Unternehmen und einer sich abzeichnenden weiteren Amtsperiode der berechenbaren Kanzlerin Merkel in Deutschland, erholten sich die europäischen Aktien wieder. Der DAX kletterte 2017 immerhin 12.5% und setzte sich vor die 9.7% des Euro Stoxx 50 (inklusive Dividenden).

Die Überraschung des Jahres 2017 war die Stärke und unbeirrte Stetigkeit der US-Börsen. Die Volatilität (Kosten der Kursabsicherung) sank und verharrte auf tiefem Niveau, es gab kaum einen Tag mit Kursrückschlägen von mehr als 1% im S&P500. Auch Störfeuer in Form von Trumps möglichen Verbindungen nach Russland bei den Wahlen oder diverse Raketentests von Nordkorea bewirkten keine Korrekturen in den USA. Das Ausbleiben einer grösseren Korrektur war ungewohnt und hat bisher erfolgreiches Market Timing im 2017 erschwert. Man hätte immer voll in Aktien inverstiert sein sollen. Noch eindrücklicher entwickelten sich die schwergewichtigen Technologieaktien. Der NASDAQ konnte im 2017 nämlich mit plus 29.7% den S&P500 mit 21.8% klar distanzieren, beide Indices inklusive Divdiende. Der SMI (Total Return) entwickelte sich mit +17.9% ebenfalls sehr erfreulich, wurde aber vom SPI Small&Midcap Index mit +29.7% abgehängt.

Die Stärke des Euro wurde so nicht erwartet. Die meisten Auguren setzten nämlich wegen den erwarteten Zinserhöhungen des FED und der gut laufenden Konjunktur in den USA auf den Dollar und kaum auf den Euro. Der handelsgewichtete Dollar (DXY) gab stetig nach und verlor über 12 Monate rund 10%. Musste anfangs Jahr für einen EUR noch rund 1.05 Dollar bezahlt werden, so kletterte der EUR/USD bis September auf 1.20. Nach einer Konsolidierung ...

